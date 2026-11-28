Многодетная семья из Вологды, в которой пятилетняя девочка умерла от истощения, получала денежные выплаты и социально-бытовую помощь. При этом родители отказывались от продуктов, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в «Максе».

По информации регионального Минтруда, семью поставили на профилактический учёт из-за антисанитарии в квартире. Кроме того, дети нерегулярно посещали образовательные и медицинские учреждения.

«Социальные работники помогали убирать квартиру. Последний визит состоялся 12 ноября. От предложенной продуктовой помощи семья отказывалась», — рассказал Филимонов.

Всего в семье воспитывались 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. В региональном Минздраве 26 ноября сообщили, что в больницу были доставлены 10 детей, в том числе семилетний брат погибшей девочки, поступивший в состоянии средней тяжести. Мальчик остаётся в реанимации, 28 ноября врачам удалось стабилизировать его состояние, угрозы его жизни нет, заверили в областном министерстве здравоохранения.

Ранее Life.ru сообщал, что родителей умершей девочки заключили под стражу. Супруги останутся в СИЗО до 25 января 2027 года. По версии следствия, они намеренно лишали дочь пищи. Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.