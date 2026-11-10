В России необходимо добиться того, чтобы ни один ребёнок не оставался жить в детских домах и приютах, а воспитывался в семье. Такую цель обозначила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова на V Всероссийском форуме «Жить и воспитываться в семье» в Самаре, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

«Я предлагаю замахнуться на новую большую цель — чтобы в наших детских учреждениях, детских домах и приютах не было ни одного ребёнка, чтобы была семья, а не здание. Я знаю, что это достижимо», — сказала Львова-Белова.

По словам омбудсмена, пять российских регионов уже готовы первыми воплотить эту идею. К концу 2027 года в Калмыкии, Севастополе, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах планируют добиться того, чтобы дети не проживали постоянно в специальных учреждениях. Именно эти субъекты должны показать, что семейная система воспитания способна заменить детские дома.

При этом освобождающиеся здания не планируют оставлять без использования. Львова-Белова предложила превращать их в кризисные центры для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отделения дневного пребывания детей с инвалидностью и другие службы поддержки. На их базе также могут работать социальные няни и мобильные бригады помощи родителям.

Работа по сокращению числа воспитанников детдомов уже приносит результаты. По данным аппарата омбудсмена, с июля 2024 года по октябрь 2026-го количество детей, одновременно находящихся в стационарных учреждениях, уменьшилось на 25,5% — с 60 061 до 44 758 человек. Только за первое полугодие 2026 года благодаря работе специалистов более тысячи детей вернулись к родителям.

Львова-Белова считает, что у регионов уже есть необходимые инструменты и опыт для дальнейших изменений. При этом общероссийская задача, поставленная на 2030 год, пока предусматривает сокращение числа детей в учреждениях до 30 тысяч, а полный переход к семейному воспитанию остаётся более долгосрочной целью.