Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 19:42

«Кому я должна их отдать?» Львова-Белова упрекнула Запад в нехватке данных для возврата детей

Львова-Белова заявила о нехватке данных в списках детей от Украины и Запада

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Украина и западные страны присылают списки детей для возвращения, но не предоставляют необходимые сведения о тех, кто их разыскивает. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

По её словам, для воссоединения семьи необходимо установить родителя или родственника, у которого есть законные основания забрать несовершеннолетнего. Одних персональных данных недостаточно.

«Нам присылаются бесконечные списки детей, просто «фамилия, имя, отчество», в лучшем случае с датой рождения. Кто их разыскивает? Кому я должна их вообще отдать? На каком основании», — сказала омбудсмен.

Она пояснила, что её аппарат помогает семьям, разлучённым после начала СВО. Каждое обращение рассматривают по определённому алгоритму: сначала устанавливают местонахождение ребёнка, затем туда выезжает региональный уполномоченный.

На месте специалист разговаривает с несовершеннолетним и его представителями. Он выясняет, при каких обстоятельствах близкие оказались разлучены, чтобы определить дальнейшие действия.

«За время нашей работы, за несколько лет, наша помощь потребовалась 177 детям», — добавила Львова-Белова.

Львова-Белова сообщила о воссоединении 14-летней девочки с матерью в РФ
Львова-Белова сообщила о воссоединении 14-летней девочки с матерью в РФ

В сентябре Львова-Белова рассказала о подготовке возвращения двух детей и молодого человека с инвалидностью к родственникам на Украине и в других странах. Также омбудсмен отмечала, что её собственные дети живут под охраной из-за угроз Киева.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Мария Львова-Белова
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar