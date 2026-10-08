«Кому я должна их отдать?» Львова-Белова упрекнула Запад в нехватке данных для возврата детей

Украина и западные страны присылают списки детей для возвращения, но не предоставляют необходимые сведения о тех, кто их разыскивает. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

По её словам, для воссоединения семьи необходимо установить родителя или родственника, у которого есть законные основания забрать несовершеннолетнего. Одних персональных данных недостаточно.

«Нам присылаются бесконечные списки детей, просто «фамилия, имя, отчество», в лучшем случае с датой рождения. Кто их разыскивает? Кому я должна их вообще отдать? На каком основании», — сказала омбудсмен.

Она пояснила, что её аппарат помогает семьям, разлучённым после начала СВО. Каждое обращение рассматривают по определённому алгоритму: сначала устанавливают местонахождение ребёнка, затем туда выезжает региональный уполномоченный.

На месте специалист разговаривает с несовершеннолетним и его представителями. Он выясняет, при каких обстоятельствах близкие оказались разлучены, чтобы определить дальнейшие действия.

«За время нашей работы, за несколько лет, наша помощь потребовалась 177 детям», — добавила Львова-Белова.