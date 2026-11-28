Сенат Узбекистана одобрил закон, регулирующий подготовку государства к возможным военным угрозам и порядок проведения мобилизации. Документ предусматривает социальные гарантии для призванных на службу граждан и меры по обеспечению стабильной работы экономики в чрезвычайных условиях, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента республики.

Закон рассмотрели 27 ноября на 21-м пленарном заседании Сената. При мобилизационном призыве будут учитывать состояние здоровья граждан, их семейное положение и наличие иждивенцев. Отдельные категории населения смогут получить отсрочку.

За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места, на период службы их освободят от налогов и других обязательных платежей. Также им предоставят отсрочку по кредитным выплатам.

В предусмотренных законом случаях для нужд вооружённых сил разрешат использовать транспорт, здания и другое имущество граждан и организаций. Порядок компенсации связанных с этим расходов определит кабинет министров Узбекистана.

Документ также предусматривает формирование запасов продовольствия, нефтепродуктов и других жизненно необходимых товаров. Особое внимание уделено бесперебойной работе энергетики, транспорта, связи и здравоохранения.