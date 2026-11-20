Россия и Узбекистан договорились расширять военное сотрудничество и подписали совместный план на 2027 год. Документ утвердили министр обороны РФ Андрей Белоусов и его узбекистанский коллега, генерал-майор Ботир Кудратходжаев, во время переговоров в Ташкенте. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Сотрудничество оборонных ведомств двух стран достигло высокого уровня и продолжает расширяться. В современных реалиях это особенно важно для укрепления общей безопасности в Центрально-Азиатском регионе», — заявил Белоусов.

По словам российского министра, Москва и Ташкент ежегодно проводят более 60 совместных мероприятий в рамках программы стратегического партнёрства в военной области на 2026-2030 годы. Основное внимание уделяется боевой подготовке военнослужащих, совместным учениям и обмену опытом между вооружёнными силами двух государств.

Отдельным направлением остаётся обучение узбекистанских военных в российских специализированных центрах. Белоусов подчеркнул, что особое значение имеют стажировки и практические занятия под руководством инструкторов ВС РФ, обладающих реальным боевым опытом. Также стороны намерены продолжать консультации по вопросам деятельности вооружённых сил.

Кудратходжаев, в свою очередь, передал российскому коллеге приветствие от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он отметил положительную динамику двустороннего военного сотрудничества и подтвердил заинтересованность Ташкента в дальнейшем укреплении региональной безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал о предыдущей встрече Белоусова и Кудратходжаева в киргизском Чолпон-Ате. Переговоры состоялись 14 октября, вскоре после назначения узбекистанского министра на должность. Тогда стороны обсудили перспективы взаимодействия накануне заседания Совета министров обороны СНГ. В том же месяце российские военнослужащие прибыли на полигон «Термез» для участия в учениях «Хамкорлик-2026». Колонна военной техники преодолела более 300 километров по горным дорогам Таджикистана и Узбекистана.