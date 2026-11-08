Европейские страны не заинтересованы в достижении соглашений по Украине и будут препятствовать их заключению. Сенатор Андрей Клишас высказался об этом после заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о недопустимости участия европейцев в переговорах.

«Европа сделает всё, чтобы помешать любым договорённостям», — заявил Клишас в своём канале на платформе «Макс».

Поводом для дискуссии стали первые военные учения многонациональных сил для Украины. Манёвры прошли в рамках «коалиции желающих». Захарова, комментируя их проведение, заявила, что европейским представителям нечего делать за столом переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Мария Захарова также заявила, что размещение иностранных военных контингентов на территории Украины категорически неприемлемо для России и будет расцениваться как военная интервенция. Российский МИД неоднократно предупреждал, что появление западных войск на Украине будет рассматриваться как угроза безопасности страны. По словам представителя дипведомства, подобные планы ведут к дальнейшему вовлечению европейских членов НАТО в конфликт и повышают риск его обострения.