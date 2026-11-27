Российские производители табачных изделий и никотинсодержащей продукции не смогут скрывать сведения об опасных ингредиентах под предлогом коммерческой тайны. Совет Федерации одобрил соответствующие поправки в закон «О коммерческой тайне» 27 ноября.

Из-под режима коммерческой тайны выведут информацию о наличии и количестве веществ, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие либо обладают канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами. Правило также распространится на компоненты, приобретающие такие свойства при нагревании или тлении.

Речь идёт не обо всех ингредиентах табачной продукции, а именно о веществах с перечисленными опасными характеристиками. Репротоксическими называют свойства веществ, способных негативно влиять на репродуктивную функцию человека.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его реализация должна способствовать улучшению демографической и социально-экономической ситуации в России.

Поправки вступят в силу 1 января 2027 года. До этого момента производители смогут применять действующие правила отнесения сведений о составе продукции к коммерческой тайне.

Ранее Life.ru привёл список территорий, где запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. 26 ноября соответствующие законы приняли уже в восьми территориях, в том числе в Краснодарском крае, Омской, Липецкой и Тульской областях. В большинстве случаев ограничения начнут действовать 1 марта 2027 года, но есть исключения. Единого запрета на продажу вейпов по всей России пока нет.