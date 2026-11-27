Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко устроила неожиданную проверку службы экстренных вызовов 112 прямо во время пленарного заседания. По её просьбе сенаторы позвонили оператору, чтобы выяснить, насколько быстро граждане могут получить помощь. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

«Наберите 112 номер. Сколько ждать придётся или можно сразу дозвониться?» — обратилась спикер Совфеда к своему первому заместителю Андрею Яцкину.

Сенатор достал телефон, набрал номер и включил громкую связь. Сначала прозвучало короткое сообщение автоответчика московской службы, а спустя 20 секунд на звонок ответила оператор. Матвиенко поблагодарила сотрудницу, после чего разговор завершился под смех и аплодисменты парламентариев.

«А то закон примем, а... работать не будет, надо же проверить. Хорошо работает служба в Москве, передайте благодарность, Инна Юрьевна», — сказала председатель Совфеда, обращаясь к вице-спикеру Инне Святенко.

Необычная проверка состоялась во время обсуждения закона, закрепляющего правовой статус государственной информационной системы сбора информации службы 112.