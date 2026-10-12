Сенаторы США назвали незаконной сделку Трампа по российскому дизелю

Сенаторы США обвинили администрацию Дональда Трампа в нарушении закона из-за решения разрешить импорт российского дизельного топлива. С соответствующим заявлением выступили представители Республиканской и Демократической партий, говорится на сайте комитета Сената по международным отношениям.

По мнению законодателей, решение президента противоречит запрету на импорт российских энергоносителей, который Конгресс ввёл в 2022 году после начала конфликта на Украине.

«Администрация не провела консультаций с конгрессом и не представила никаких объяснений, обосновывающих данное решение, как того требует законодательство», — говорится в заявлении сенаторов.

Под обращением подписались семь сенаторов: четыре республиканца и три демократа. Они призвали Белый дом отказаться от решения и заявили, что закупки российского топлива могут обеспечить Москве дополнительные доходы.

Трамп объявил о договорённости с Россией по поставкам дизельного топлива на фоне роста цен на энергоносители. Американская администрация объясняет этот шаг необходимостью стабилизировать топливный рынок, однако решение вызвало критику даже внутри Республиканской партии.