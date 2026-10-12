Сенаторы США назвали незаконной сделку Трампа по российскому дизелю
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Сенаторы США обвинили администрацию Дональда Трампа в нарушении закона из-за решения разрешить импорт российского дизельного топлива. С соответствующим заявлением выступили представители Республиканской и Демократической партий, говорится на сайте комитета Сената по международным отношениям.
По мнению законодателей, решение президента противоречит запрету на импорт российских энергоносителей, который Конгресс ввёл в 2022 году после начала конфликта на Украине.
«Администрация не провела консультаций с конгрессом и не представила никаких объяснений, обосновывающих данное решение, как того требует законодательство», — говорится в заявлении сенаторов.
Под обращением подписались семь сенаторов: четыре республиканца и три демократа. Они призвали Белый дом отказаться от решения и заявили, что закупки российского топлива могут обеспечить Москве дополнительные доходы.
Трамп объявил о договорённости с Россией по поставкам дизельного топлива на фоне роста цен на энергоносители. Американская администрация объясняет этот шаг необходимостью стабилизировать топливный рынок, однако решение вызвало критику даже внутри Республиканской партии.
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