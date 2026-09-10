Сентябрьский перепад от +25 до +10: Как резкое похолодание влияет на сердце и сосуды

В сентябре погода может измениться буквально за сутки: ещё вчера было около +25 °C, а сегодня температура опустилась до +10 °C. Для большинства здоровых людей такие перемены означают необходимость достать куртку и перестроиться на новый сезон. Однако для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями резкое похолодание может стать дополнительной нагрузкой на организм, рассказал Life.ru врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Кокин.

«Сам по себе перепад температуры не является заболеванием и не означает, что у здорового человека обязательно возникнут проблемы с сердцем. Но при резком охлаждении сосуды сужаются — это нормальная реакция организма, которая помогает уменьшить потерю тепла», — отметил эксперт.

Одновременно может увеличиваться частота сердечных сокращений и повышаться артериальное давление. У человека с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями запас адаптации может быть меньше. Особенно внимательно к переменам погоды стоит относиться людям с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, нарушениями ритма, а также тем, кто ранее перенёс инфаркт или инсульт. В группе риска также пожилые люди.

У таких пациентов важно ориентироваться не на сам факт похолодания, а на появление новых или необычных симптомов. Поводом насторожиться могут быть выраженная слабость, головокружение, необычная одышка, учащённое или нерегулярное сердцебиение, существенный подъём давления. Особенно опасны боль или давящее ощущение за грудиной, которое может отдавать в руку, спину, шею или нижнюю челюсть.

Чтобы уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, не обязательно полностью менять привычный образ жизни. Важнее избегать резких переходов и экстремальных нагрузок. В холодную погоду стоит одеваться по сезону, защищать от холода голову и конечности, а при выходе на улицу после длительного пребывания в тёплом помещении не начинать сразу интенсивную физическую активность.

Если человек привык заниматься спортом на улице, при резком похолодании нагрузку лучше временно уменьшить и увеличить время разминки. Не стоит в холодную погоду сразу бежать быстрым темпом или выполнять интенсивные упражнения. При наличии сердечно-сосудистого заболевания допустимый уровень физической активности лучше заранее обсудить с врачом.

Людям с гипертонией в период резких погодных изменений стоит внимательнее контролировать давление, особенно если врач уже рекомендовал домашний мониторинг. При этом не следует самостоятельно увеличивать или уменьшать дозировку назначенных препаратов из-за изменения погоды.

Рацион также не требует специальных «осенних» диет. Основные рекомендации остаются прежними: полноценное питание, достаточное количество овощей и фруктов, умеренное употребление соли и отсутствие чрезмерного количества алкоголя. Питьевой режим должен соответствовать индивидуальным потребностям и рекомендациям врача, особенно если у человека есть сердечная или почечная недостаточность, при которых объём жидкости может ограничиваться.

Главное — отличать обычную реакцию организма на смену температуры от симптомов, которые нельзя игнорировать. Если давление немного изменилось, но человек чувствует себя нормально, можно спокойно повторить измерение через некоторое время и продолжить наблюдение. Но если появились боль или дискомфорт в груди, выраженная одышка, внезапная слабость или онемение одной стороны тела, нарушение речи, асимметрия лица, потеря сознания — ждать улучшения нельзя. Необходимо срочно вызывать скорую помощь. Евгений Кокин Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

Резкое похолодание действительно заставляет сердечно-сосудистую систему адаптироваться, но для здорового человека это обычно нормальный физиологический процесс. Для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов начало осени — повод не паниковать из-за каждого изменения погоды, а внимательнее относиться к самочувствию, регулярно контролировать давление, соблюдать назначенное лечение и избегать чрезмерных нагрузок в первые холодные дни.

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