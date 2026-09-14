Сентябрьское небо без телескопа: Как в Подмосковье увидеть Сатурн, Марс и Юпитер

Яркого звездопада в сентябре жителям Подмосковья ждать не стоит. Зато ночное небо даст возможность увидеть сразу три планеты — и для этого не понадобится специальное оборудование. Об этом рассказал астроном Станислав Короткий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Самым удобным объектом для вечерних наблюдений станет Сатурн. Он появляется примерно с 21:00 и остаётся доступным значительную часть ночи. Марс становится виден после часа ночи, а Юпитер — ближе к трём часам утра.

По словам Короткого, при хороших условиях эти планеты можно найти невооружённым глазом. Они выглядят как яркие точки, которые практически не мерцают — этим и отличаются от звёзд. Если же использовать даже небольшой любительский телескоп, картина будет гораздо интереснее: получится рассмотреть диск планеты или её спутники.

А вот с метеорами в этом месяце не повезло. Звездопадов в сентябре нет. Ситуацию осложняет и городская засветка: в Подмосковье почти не осталось мест, где можно увидеть Млечный Путь или нормально наблюдать метеоры. За действительно тёмным небом придётся ехать в другие регионы.

Для наблюдения за планетами далеко уезжать необязательно. Достаточно выбрать место подальше от ярких фонарей и крупных населённых пунктов, дать глазам несколько минут привыкнуть к темноте и смотреть в сторону участка неба с минимальной засветкой.