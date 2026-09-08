Сербии предрекли новые проблемы на пути в ЕС после похорон Младича

Похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича могут осложнить дальнейшее сближение Сербии с Евросоюзом. Церемония прошла в Белграде при участии ряда высокопоставленных чиновников. Об этом пишет Politico.

«Надежды Сербии на вступление в ЕС в понедельник получили новый удар из-за похорон печально известного армейского командующего, осуждённого за военные преступления и геноцид в Сребренице», — говорится в публикации.

По данным издания, на церемонию пришли тысячи человек. Сербские власти заявили, что не участвовали в организации похорон. При этом Politico обращает внимание, что тело Младича доставили государственным самолётом, а гроб сопровождали сербские военнослужащие. Военный оркестр исполнил траурный марш.

Отпевание провёл патриарх Сербской православной церкви Порфирий. На похоронах также присутствовали министр обороны Братислав Гашич, министр юстиции Ненад Вуич и сын президента Сербии Данило Вучич.

Издание связывает церемонию с уже существующими трудностями в отношениях Белграда и Брюсселя. С декабря 2021 года Сербия не открыла ни одной новой переговорной главы по вступлению в Евросоюз. Продвижение переговоров сейчас блокируют восемь стран ЕС.

27 августа 2026 года в Гааге умер Ратко Младич. Что известно о причине смерти, сколько ему было лет, за что генерала осудили пожизненно и как он связан со Сребреницей — в материале Life.ru.