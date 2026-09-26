Правительство Сербии 24 сентября приняло решение о приёме в гражданство страны бывшего депутата Верховной рады Вадима Новинского. Документ подписал исполняющий обязанности премьер-министра Джуро Мацут.

Согласно опубликованному решению, Новинский родился 3 июня 1963 года в Старой Руссе Новгородской области и до получения сербского гражданства имел украинское гражданство. Решение принято на основании закона о гражданстве Сербии. Документ зарегистрирован под номером 05-204-3081/2026-1 и подлежит публикации в «Служебном вестнике Республики Сербии».

Новинский был депутатом Верховной рады Украины нескольких созывов. В 2023 году он сообщил о прекращении полномочий народного депутата.

Ранее бывший нардеп Артём Дмитрук заявил, что Верховной Раде Украины следует сформировать собственную переговорную группу и напрямую обсуждать урегулирование с Россией. Он предложил строить диалог по формуле «Киев — Минск — Москва». Украинским представителям необходимо отправиться в белорусскую и российскую столицы, чтобы договариваться о прекращении боевых действий и дальнейшем мирном сосуществовании.