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Регион
Опубликовано 26 сентября, 19:24

Сербия предоставила гражданство бывшему депутату Рады Вадиму Новинскому

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Правительство Сербии 24 сентября приняло решение о приёме в гражданство страны бывшего депутата Верховной рады Вадима Новинского. Документ подписал исполняющий обязанности премьер-министра Джуро Мацут.

Согласно опубликованному решению, Новинский родился 3 июня 1963 года в Старой Руссе Новгородской области и до получения сербского гражданства имел украинское гражданство. Решение принято на основании закона о гражданстве Сербии. Документ зарегистрирован под номером 05-204-3081/2026-1 и подлежит публикации в «Служебном вестнике Республики Сербии».

Новинский был депутатом Верховной рады Украины нескольких созывов. В 2023 году он сообщил о прекращении полномочий народного депутата.

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