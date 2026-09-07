Сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы в Калининград
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Сербские авиакомпании получили возможность выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно. Об этом сообщил Минтранс России.
Авиационные власти двух стран договорились расширить двустороннее воздушное сообщение. Теперь назначенные сербские перевозчики смогут открыть прямые маршруты в самый западный регион России.
В Минтрансе рассчитывают, что новые рейсы помогут развитию туристических, деловых и культурных связей между Россией и Сербией, а также сделают Калининградскую область доступнее для зарубежных гостей.
Конкретные города вылета и даты запуска маршрутов пока не объявлены. Решение о расширении сообщения создаёт для перевозчиков возможность открыть такие направления.
Сейчас регулярные рейсы между Сербией и Россией выполняет Air Serbia. Авиакомпания связывает Белград с несколькими российскими городами, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Сочи.
Ранее Life.ru писал о сохранении удобного режима поездок между двумя странами. Сербия не планирует отменять безвиз для россиян: по словам российского посла в Белграде Александра Боцан-Харченко, вопрос об изменении визовых требований не обсуждается.
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