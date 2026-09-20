Сердечки дороже самой курицы: Почему субпродукт в России продают уже по 500 рублей

Куриные сердечки в российских магазинах стали стоить от 500 рублей за килограмм, заметно обогнав по цене целую тушку бройлера. Об этом URA.RU рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

Для сравнения, минимальная стоимость тушки цыплёнка-бройлера в крупных торговых сетях сейчас составляет около 220 рублей за килограмм. Таким образом, сердечки обходятся покупателю примерно в 2,3 раза дороже.

Эксперт объясняет такую разницу сформировавшимся спросом. Если раньше субпродукты традиционно стоили дешевле мяса, то сейчас производители ориентируются прежде всего на готовность покупателей платить за конкретные части птицы.

«Сейчас время рыночной экономики: есть спрос на сердечки куриные, значит и цена на них растёт. Производители ориентируются на то, на что реагирует покупатель», — считает Холод.

По словам аналитика, на стоимость влияет и экономика переработки целой тушки. Продажа отдельных частей и субпродуктов позволяет производителям компенсировать сравнительно низкую маржинальность самой курятины.

При этом обычная курица, напротив, дешевеет. По данным АКОРТ, минимальная цена тушки бройлера в крупных торговых сетях опустилась примерно до 220 рублей за килограмм.

Ранее Life.ru сообщал, что продажи индейки в России за первое полугодие выросли на 17%. Эксперты связывали рост спроса с расширением ассортимента, более активным присутствием продукции в торговых сетях и интересом покупателей к доступным источникам белка.