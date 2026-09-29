«Сердечный пластырь» из стволовых клеток впервые применили для лечения пациентки

В Японии впервые в обычной медицинской практике пациентке пересадили «сердечный пластырь», созданный из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток). Об этом сообщает газета Asahi Shimbun.

Операция прошла 29 сентября в больнице Осаки и заняла около 50 минут. Пациенткой стала женщина примерно 50 лет из префектуры Канагава, у которой развилась тяжёлая сердечная недостаточность после инфаркта миокарда.

Препарат получил название RiHEART. Он представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, выращенных из iPS-клеток. Врачи размещают его непосредственно на поверхности сердца, чтобы помочь повреждённым тканям восстановиться.

По данным разработчиков, такой «пластырь» должен способствовать образованию новых кровеносных сосудов и поддерживать работу сердечной мышцы у пациентов с тяжёлой ишемической кардиомиопатией.

Ранее подобные технологии использовали только в рамках клинических исследований. В январе 2020 года специалисты Осакского университета впервые пересадили пациенту лист мышечных клеток сердца, полученных из iPS-клеток. Теперь японские врачи начали применять технологию в рамках стандартной клинической практики.

Ранее Life.ru рассказывал о первой в Кабардино-Балкарии операции по устранению врождённого порока сердца без разреза грудной клетки. У 50-летней женщины через вену на ноге установили окклюдер, который перекрыл дефект межпредсердной перегородки. Уже через несколько часов пациентке стало легче дышать, а её состояние стабилизировалось.