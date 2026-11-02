Попытки похудеть с помощью слабительных препаратов могут привести к серьёзным нарушениям сердечного ритма и работы кишечника. Особенно опасен такой способ контроля веса для профессиональных спортсменов, организм которых и без того испытывает высокие нагрузки. Об этом врач-диетолог Елена Соломатина рассказала на фоне признания фигуристки Елизаветы Туктамышевой об использовании слабительных.

По словам специалиста, снижение веса при приёме таких препаратов не связано с потерей жировой ткани. Организм прежде всего избавляется от жидкости, вместе с которой могут выводиться необходимые для нормальной работы органов электролиты — калий и магний.

Похудение при приёме слабительных — это даже не похудение, а уменьшение объёма тела, поскольку на первых порах в основном теряется жидкость. Это может приводить к различным неприятным и даже опасным последствиям. Во-первых, происходит потеря жидкости и электролитов: калия и магния. Это сказывается не только на мышцах рук и ног, но и на работе кишечника и сердца. Елена Соломатина Врач-диетолог

Дефицит электролитов способен вызывать мышечную слабость, судороги и нарушения сердечного ритма. Для спортсменов это представляет дополнительную опасность: ухудшение физического состояния может сказаться на выносливости, координации движений и способности выдерживать интенсивные тренировки.

Диетолог также обратила внимание на последствия длительного злоупотребления слабительными для пищеварительной системы. По её словам, постоянная медикаментозная стимуляция кишечника может нарушать его естественную работу, а возникающие проблемы с питанием и водно-солевым балансом — усугублять общее состояние организма.

Особенно тревожной специалист считает ситуацию, когда человек начинает регулярно прибегать к препаратам ради изменения цифры на весах. Последствия зависят от вида слабительного, продолжительности его применения, питания, питьевого режима и исходного состояния здоровья.

Поводом для комментария стало недавнее признание чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой. Спортсменка рассказала, что в прошлом принимала таблетки и слабительные для контроля веса, но со временем столкнулась с отёками и трудностями при отказе от препаратов. Фигуристка подчеркнула, что такой метод не помогает избавиться от жира, а лишь временно уменьшает количество жидкости в организме.

Соломатина категорически предостерегла от использования слабительных для похудения. Она подчеркнула, что попытки быстро изменить вес таким способом особенно рискованны для людей, занимающихся спортом на профессиональном уровне.

«Слабительные на основе клетчатки могут забирать на себя воду и питательные вещества, что при недостаточном питье приводит к запорам, раздражению слизистой и воспалительным процессам. В конечном итоге это запускает каскад нарушений по всей системе», — заключила медик.