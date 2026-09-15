«Толстая, худей»: Синхронистка Майя Дорошко раскрыла, как избежала РПП вопреки давлению тренеров

Синхронистка Майя Дорошко в беседе с Леди Mail на Международном фестивале молодёжи рассказала о своём отношении к питанию и контролю веса в подростковом возрасте. Двукратная чемпионка мира и Европы-2026 отметила, что в эстетических видах спорта на атлетов часто оказывается давление из-за необходимости следить за фигурой, однако ей удалось избежать расстройств пищевого поведения (РПП) и проблем с желудочно-кишечным трактом.

По словам спортсменки, в спорте существует тенденция, когда тренеры требуют жёстких ограничений, повторяя: «Не ешь, худей, контролируй». Дорошко подчеркнула, что такие рамки давят на психику и часто приводят к срывам и перееданию. Несмотря на то, что ей в юности могли сказать «толстая, худей», она реагировала на это спокойно и просто ела, когда хотела, что уберегло её от психологических травм и формирования нездоровых привычек.

Спортсменка отметила, что в какой-то момент её мышление перестроилось естественным образом, без внешних запретов. Она начала анализировать свои потребности, задавая себе вопросы: «Зачем я переедаю, мне плохо?» или «Зачем я ем столько сладкого? Это вредно». Сейчас Дорошко придерживается баланса во всём, осознавая, что самочувствие и здоровье гораздо важнее, чем лишний раз съеденная шоколадка.

А ранее звезда «Ворониных» Станислав Дужников рассказал, как ему удалось скинуть 100 кг. Главным принципом своего питания актёр назвал ограничение объёма еды за один приём. Артист также уточнил, что перенёс операцию, однако она, по его словам, проводилась по другим медицинским показаниям и не была связана со снижением веса.