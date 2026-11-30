Привычка запивать утренние таблетки кофе в некоторых случаях может снизить эффективность лечения или вызвать неприятные реакции организма. С какими лекарствами не стоит сочетать напиток, Life.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

В большинстве случаев это не влечёт за собой каких-либо негативных последствий для здоровья. Однако некоторые действующие вещества вступают во взаимодействие с напитком, из-за чего может изменяться процесс всасывания лекарства в желудочно-кишечном тракте, концентрация действующего вещества в крови или усиливаться некоторые эффекты препарата. Один из наиболее распространённых примеров — препараты железа, которые назначают при железодефицитной анемии. Алексей Панов Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Содержащиеся в кофе полифенольные соединения связывают железо в пищеварительном тракте и снижают его всасывание. Поэтому между приёмом препарата и употреблением напитка специалист рекомендует выдерживать около двух часов. Если регулярно нарушать этот интервал, организм может усваивать меньше железа, что способно снизить эффективность лечения. Особенно важно соблюдать рекомендации врача при длительном приёме таких препаратов.

Осторожность необходима и при использовании некоторых средств от заложенности носа и симптомов простуды, содержащих псевдоэфедрин. Это вещество оказывает стимулирующее действие на сердечно-сосудистую систему, а кофеин может усиливать его эффекты. В результате возможно появление неприятных симптомов.

«Дополнительная порция кофеина может усилить сердцебиение, дрожь, нервозность и нарушения сна», — предупредил химик.

Необходимо учитывать и состав комбинированных препаратов от головной боли и простуды. Некоторые из них уже содержат кофеин, поэтому выпитая перед приёмом лекарства чашка кофе увеличивает суммарное количество этого вещества в организме. Особенно важно обращать внимание на состав средств, которые содержат сразу несколько действующих компонентов.

«Если в нём есть кофеин или компоненты со стимулирующим действием, [стоит] ограничивать на время лечения кофе, крепкий чай и энергетические напитки», — посоветовал Панов.

При этом универсального запрета на употребление кофе при лечении обычными обезболивающими и жаропонижающими средствами нет. Однако специалист рекомендует запивать таблетки водой, а не кофе, чтобы соблюдать предусмотренный инструкцией способ приёма и избежать ненужного воздействия кофеина. Это особенно важно, если лекарство необходимо принимать регулярно.

«Если указано принимать лекарство натощак, запивать только водой или выдерживать определённое время до еды и напитков, нарушать этот режим не стоит», — подчеркнул эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, как привычные продукты и напитки могут мешать действию лекарств. Врач-диетолог предупредила, что молочные продукты способны ухудшать усвоение некоторых антибиотиков. По её словам, при приёме таких препаратов может потребоваться интервал в два-три часа. Специалист также рекомендовала учитывать возможные взаимодействия лекарств с грейпфрутом и другими продуктами.