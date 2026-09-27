Сводят лечение к нулю: какие привычные продукты мешают таблеткам работать

Некоторые привычные продукты могут влиять на эффективность лекарственных препаратов. Об этом «Москве 24» рассказала член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева.

По словам специалиста, особенно внимательно к рациону стоит относиться в сезон ОРВИ и гриппа, когда многие принимают лекарства. Отдельные продукты способны менять всасывание действующих веществ и влиять на результат лечения.

Диетолог отметила, что молочные продукты могут снижать эффективность некоторых препаратов. Кальций, содержащийся в молоке и сыре, способен связывать активные вещества отдельных лекарств, из-за чего они хуже усваиваются организмом.

В первую очередь это касается тетрациклиновых антибиотиков. По словам Писаревой, такие препараты следует принимать за 2–3 часа до или после употребления молочных продуктов.

Также эксперт рекомендовала осторожно относиться к грейпфруту. Он способен влиять на метаболизм некоторых лекарств и повышать концентрацию препаратов в крови, что может увеличить риск побочных эффектов. В зоне внимания, по словам специалиста, находятся в том числе некоторые антибиотики и статины.

Кроме того, Писарева не советует запивать антибиотики кофе, поскольку кофеин может снижать их эффективность. Она также предупредила о возможном взаимодействии лекарств с минеральной водой, обогащённой железом и цинком.

Отдельно диетолог напомнила об алкоголе во время лечения. По её словам, он создаёт дополнительную нагрузку на печень, которая участвует в обезвреживании лекарственных препаратов.

Ранее диетолог рассказала, что белый рис, хлеб из муки высшего сорта и некоторые макароны дают энергию, но бедны полезными веществами. Белый рис она назвала «пустым по составу продуктом» и отнесла к той же категории белый хлеб, изделия из муки высшего сорта и макароны из мягких сортов пшеницы, отметив, что иногда их есть можно, но основой рациона они быть не должны.