Serebro готовит сюрприз к 20-летию: Вернётся ли Ольга Серябкина на сцену с группой?

Группа Serebro готовится отметить 20-летие большим музыкальным событием и уже подогревает интерес поклонников неожиданными сюрпризами. Вместо того чтобы просто собраться на одной сцене с бывшими участницами коллектива, музыканты решили подготовить трибьют-альбом с участием приглашённых артистов. Об этом представители группы рассказали Life.ru на премии «ЖАРА».

Участницы Serebro рассказали о планах к 20-летию коллектива. Видео © Life.ru

Корреспондент Life.ru поинтересовался, хотели бы нынешние участницы Serebro выступить вместе с Ольгой Серябкиной, которая входила в прежний состав коллектива, или для группы настало время двигаться дальше и открывать новую главу. В ответ артистки раскрыли планы по подготовке юбилейного проекта.

«Мы планируем грандиозное такое событие, как трибьют-альбом, и там будет очень много неожиданных поворотов», — рассказали участницы группы.

По их словам, работа над пластинкой уже близка к завершению. Команда обещает собрать в проекте немало известных исполнителей, а подробности раскрывать постепенно — через официальные страницы коллектива в социальных сетях.

«Он сейчас находится уже на финишной прямой, будет очень много крутых артистов», — поделились музыканты, призвав поклонников следить за новостями.

Пока участницы не раскрывают полный список приглашённых артистов и не уточняют, появится ли на юбилейном событии Ольга Серябкина. Поэтому вопрос о возможном совместном выступлении бывших коллег остаётся открытым.

Группа Serebro была основана в 2006 году и за время существования несколько раз меняла состав. Ольга Серябкина выступала в коллективе до 2019 года, после чего сосредоточилась на сольной карьере.

Ранее Life.ru писал, что Ольга Серябкина объяснила, почему больше не ассоциирует себя с названием Serebro и считает, что сегодня ей ближе образ золота. На презентации сольного шоу GOLD певица рассказала, что после многолетней работы в группе ощущает себя на новом этапе творческого пути и увереннее смотрит на собственные достижения.