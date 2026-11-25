Серебро во многих культурах считалось защитой от нечистой силы, однако у этого поверья есть вполне объяснимые исторические и мифологические корни. Драгоценный металл связывали со светом, огнём и божественными силами, поэтому ему приписывали способность отгонять зло. Об этом Life.ru рассказал кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

Напомним, стоимость серебра на мировом рынке впервые с августа 2025 года опустилась ниже 40 долларов за тройскую унцию. По данным торгов на 25 ноября, декабрьские фьючерсы на бирже Comex снижались до 39,94 доллара.

Драгоценные металлы всегда имели большое символическое значение для всех народов. Прежде всего это золото и серебро в силу их высокой цены и малой доступности. Что касается серебра, то действительно в представлениях многих народов существуют мифы, что для борьбы с нечистью оно подходит лучше всего. Александр Невеев Кандидат психологических наук

При этом серебро не везде считалось главным оберегом от тёмных сил. У некоторых народов аналогичную роль выполняло железо — как в чистом виде, так и в виде оружия или подковы.

Отдельно Невеев объяснил, почему Иуда получил за предательство Христа именно серебро. По словам эксперта, никакой особой мистической подоплёки в первоначальном выборе металла не было.

«Просто в то время в Иудее, провинции Римской империи, в ходу были именно серебряные монеты: драхмы и дидрахмы. Поэтому иудейские первосвященники просто не могли предложить ему ничего другого», — рассказал религиовед.

Позднее этот библейский эпизод стал основой для различных мистических толкований. Дополнительное значение приобрёл тот факт, что Иуда впоследствии вернул полученные деньги. Это укрепило представления о серебре как о металле, способном защищать от нечисти.

Но почему именно блестящие предметы стали связывать с защитой от зла? По объяснению специалиста, в мифологическом сознании всё дорогое и сияющее ассоциировалось с небесными силами, солнцем и огнём.

«В мифологическом примитивном сознании всё, что блестит и дорого стоит, — это проявление неба и светлых богов, так как это похоже на солнечный свет или огонь. Поэтому всё яркое воспринимается как нечто, отталкивающее нечисть», — пояснил Невеев.

С этой же символикой эксперт связал распространённое поверье о вампирах, которые якобы не отражаются в зеркалах. Зеркало воспринималось как предмет, отпугивающий зло. У многих народов также существовала традиция зажигать огни в определённые календарные периоды, чтобы защититься от тёмных сил.

«Всем известны китайские петарды. Они укоренились в культуре потому, что во время смены лет устраивают фейерверки. Огонь, блестящие металлы, зеркала, различные побрякушки, которые надевают на себя шаманы, — всё это ассоциируется со светом и богами верхнего мира, а потому воспринимается как защита», — рассказал специалист.

По словам Невеева, противоположная символика связана с тёмными и тусклыми предметами. Если блестящие вещи ассоциируются со светом, то для привлечения нечисти в мифологических представлениях используют тёмные материалы. Среди металлов эксперт назвал свинец, а среди минералов — обсидиан.

При этом религиовед предостерёг от буквального восприятия подобных поверий. Серебро не обладает сверхъестественными защитными свойствами, а его использование в быту не заменяет реальные средства безопасности. В частности, специалист развеял миф о том, что серебряная ложка способна обеззараживать воду.

«Чтобы обеззаразить воду ионами серебра, нужно добиться такой их концентрации, которая станет ядом для человека», — подчеркнул Невеев.