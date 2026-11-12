Участие главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича заметно повысило профессиональный уровень обсуждений украинского урегулирования в Абу-Даби. Такую оценку в интервью RT дал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков оценил участие главкома НАТО в переговорах по Украине в Абу-Даби. Видео © Telegram / RT

По словам дипломата, присутствие высокопоставленного американского военного позволило западной стороне более компетентно подходить к рассматриваемым вопросам. Российский представитель положительно охарактеризовал вклад высокопоставленного военачальника в переговорный процесс.

«Присутствие главкома ОВС НАТО в Европе, четырёхзвёздного генерала Гринкевича добавило серьёзную дозу профессионализма с той стороны в обсуждения», — отметил Рябков.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также обратил внимание на работу отечественных военных специалистов, принимавших участие в консультациях. Он подчеркнул, что представители ВС РФ прекрасно разбираются в обсуждаемой проблематике, располагают необходимой информацией и продемонстрировали исключительно высокий уровень подготовки.

Ранее Life.ru сообщал, что главком объединённых сил НАТО в Европе выразил надежду на достижение устойчивого мира по итогам переговоров в Абу-Даби. Перед началом консультаций военачальник заявил о готовности взаимодействовать с обеими сторонами ради дальнейшего продвижения дипломатического процесса. По данным СМИ, он возглавил рабочую группу, занимающуюся вопросами безопасности.