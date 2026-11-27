«Серьёзный спонсор»: Раскрыта цель визита Сырского на границу Норвегии с Россией
Эксперт Дандыкин: Сырский мог дать военным Норвегии советы по обороне
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Бывший главком ВСУ Александр Сырский мог консультировать военное командование Норвегии по вопросам обороны, предположил капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин, комментируя поездку генерала к российско-норвежской границе. По его мнению, военных мог заинтересовать боевой опыт украинского офицера.
«Норвегия — один из серьёзных спонсоров киевского режима, в связи с чем у Сырского могли быть встречи с норвежскими военными», — отметил военный эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Напомним, Александр Сырский вместе с норвежским генералом Эйриком Кристофферсеном посетил пограничную станцию Ярфьорд. О визите стало известно уже после их отъезда. Офицеры изучили местность вдоль 198-километровой сухопутной границы с Россией.