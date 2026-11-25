Украина и Норвегия расширят сотрудничество по проекту новой системы противовоздушной обороны Desna, предназначенной для борьбы с беспилотниками. Об этом пишет Reuters со ссылкой на норвежское Минобороны.

Систему разработала норвежская оборонная компания Kongsberg совместно с украинским предприятием, название которого не раскрывается. Комплекс получил имя в честь реки Десны.

По данным Минобороны Норвегии, за последние несколько месяцев Осло закупил и передал Киеву несколько таких комплексов. Они уже введены в эксплуатацию. Теперь норвежские власти намерены расширить географию их применения на Украине.

В компании Kongsberg уточнили, что новая разработка призвана дополнить комплексы NASAMS, которые используются украинскими военными с 2022 года.

Кроме того, по итогам переговоров в Осло стороны подписали соглашение о намерениях, позволяющее норвежским вооружённым силам испытать украинскую платформу Delta.

Напомним, ещё в октябре Владимир Зеленский сообщил о трёх совместных проектах с Норвегией в сфере ПВО. Тогда же стороны обсудили развитие спутниковой связи для украинских военных. Уже в ноябре Осло объявил о намерении выделить 107 миллионов долларов на развитие оборонной промышленности Украины.