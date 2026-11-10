Народный артист России Сергей Безруков оказался в базе War&Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины. В качестве оснований для включения актёра в перечень украинская сторона указала его поддержку специальной военной операции, участие в патриотических концертах и встречи с российскими военнослужащими.

В карточке Безрукова на сайте ГУР перечислены его публичные выступления и политическая деятельность. В частности, украинская разведка напомнила, что в марте 2014 года артист подписал коллективное обращение деятелей культуры в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму.

Кроме того, авторы базы обратили внимание на поездки актёра в Донбасс и другие территории, контролируемые Россией. Отдельно упоминаются выступления перед военнослужащими, посещения военных госпиталей и встречи с семьями участников СВО. Украинская сторона также указала, что Безруков участвовал в президентских избирательных кампаниях Владимира Путина и входит в ряд общественных организаций, связанных с культурой и патриотическим воспитанием.