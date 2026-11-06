Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что его удивил интерес молодого поколения к песням коллектива. Несмотря на то, что группе исполнилось 30 лет, на концерты приходят не только поклонники, выросшие в девяностые, но и зумеры. Об этом певец рассказал Общественной Службе Новостей.

По словам артиста, за три десятилетия аудитория заметно изменилась. Те, кто когда-то слушал «Руки Вверх!» в юности, давно повзрослели, однако продолжают посещать выступления. При этом компанию им всё чаще составляют молодые слушатели, которые открыли для себя творчество коллектива значительно позже.

«Это уже серьёзные дяди и тети, а не вчерашние девчонки и мальчишки. Солидные ребята. Хотя зумеров тоже немало, что меня удивило, они, кстати, очень интересуются старой музыкой, которая была на истоке новых тенденций», — отметил Жуков.

Музыкант считает примечательным, что песни прошлых десятилетий продолжают находить отклик у нового поколения. Молодые поклонники знакомятся с хитами группы, которые звучали задолго до их рождения, и приходят услышать любимые композиции вживую.

В честь 30-летия «Руки Вверх!» коллектив организовал масштабный гастрольный тур. Юбилейные концерты стартовали летом в Москве, после чего музыканты отправились в другие города. Жуков рассказал, что недавно группа выступила в Рязани, а одной из главных целей гастролей остаётся возможность собрать крупнейшие стадионы страны.

К юбилею музыканты также подготовили 11-й студийный альбом «Врубай на полную». Он стал первой полноформатной работой группы за 14 лет. В пластинку вошли 15 новых песен, в которых исполнители постарались соединить узнаваемое звучание «Руки Вверх!» с современным музыкальным подходом.

По словам Жукова, группа долго готовилась к выпуску нового материала, чтобы порадовать преданных слушателей. При этом останавливаться на юбилейном релизе артист не собирается: коллектив уже приступил к работе над следующим альбомом.