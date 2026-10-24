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Регион
Опубликовано 24 октября, 11:57

«Ты занял собой все Лужники»: Кушанашвили обхамил Сергея Жукова из-за веса

Отар Кушанашвили раскритиковал Сергея Жукова за лишние килограммы

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович, © VK / Сергей Жуков

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович, © VK / Сергей Жуков

Отар Кушанашвили резко высказался о внешности Сергея Жукова, усомнившись в искренности заявлений певца о принятии собственного тела. По мнению журналиста, солист группы «Руки Вверх!» в действительности продолжает переживать из-за лишних килограммов. Свою позицию шоумен озвучил в авторской программе «КАКОВО?!».

Вспоминая времена, когда Жуков был стройным кумиром миллионов поклонниц, Кушанашвили обратил внимание на заметные перемены в фигуре музыканта.

«Серёга, почему бы тебе не признать, что ты по поводу своего жира переживаешь? Ты занял собой все Лужники», — обратился он к исполнителю.

Журналист предположил, что артисту непросто мириться с изменениями во внешности, и предложил открыто говорить о возможных нарушениях обмена веществ.

Сам Жуков придерживается совершенно иной позиции. На премьере автобиографической картины «Руки Вверх! 2» певец объяснил, что за долгие годы привык к насмешкам и перестал воспринимать их близко к сердцу. По словам музыканта, чужие оценки его фигуры больше не играют существенной роли. При этом раньше артист признавался, что неоднократно пытался похудеть, прибегая к различным методикам.

Отар Кушанашвили завершит карьеру, чтобы «не стареть публично»
Отар Кушанашвили завершит карьеру, чтобы «не стареть публично»

Ранее Life.ru рассказывал, как Сергей Жуков ответил поклонникам и недоброжелателям на постоянные замечания о лишнем весе. Музыкант признался, что в молодости болезненно реагировал на критику, однако со временем пересмотрел своё отношение к чужому мнению. Теперь он предпочитает не тратить силы на споры о внешности и даже благодарит тех, кто продолжает его обсуждать.

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Владимир Озеров
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