«Ты занял собой все Лужники»: Кушанашвили обхамил Сергея Жукова из-за веса
Отар Кушанашвили раскритиковал Сергея Жукова за лишние килограммы
Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович, © VK / Сергей Жуков
Отар Кушанашвили резко высказался о внешности Сергея Жукова, усомнившись в искренности заявлений певца о принятии собственного тела. По мнению журналиста, солист группы «Руки Вверх!» в действительности продолжает переживать из-за лишних килограммов. Свою позицию шоумен озвучил в авторской программе «КАКОВО?!».
Вспоминая времена, когда Жуков был стройным кумиром миллионов поклонниц, Кушанашвили обратил внимание на заметные перемены в фигуре музыканта.
«Серёга, почему бы тебе не признать, что ты по поводу своего жира переживаешь? Ты занял собой все Лужники», — обратился он к исполнителю.
Журналист предположил, что артисту непросто мириться с изменениями во внешности, и предложил открыто говорить о возможных нарушениях обмена веществ.
Сам Жуков придерживается совершенно иной позиции. На премьере автобиографической картины «Руки Вверх! 2» певец объяснил, что за долгие годы привык к насмешкам и перестал воспринимать их близко к сердцу. По словам музыканта, чужие оценки его фигуры больше не играют существенной роли. При этом раньше артист признавался, что неоднократно пытался похудеть, прибегая к различным методикам.
Ранее Life.ru рассказывал, как Сергей Жуков ответил поклонникам и недоброжелателям на постоянные замечания о лишнем весе. Музыкант признался, что в молодости болезненно реагировал на критику, однако со временем пересмотрел своё отношение к чужому мнению. Теперь он предпочитает не тратить силы на споры о внешности и даже благодарит тех, кто продолжает его обсуждать.