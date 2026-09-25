Сериал «Спецы» о подвигах ЦСН ФСБ получил рейтинг 9,2 в день премьеры

Многосерийный боевик «Спецы» о работе сотрудников Центра специального назначения ФСБ вышел на Wink 24 сентября. Уже в день премьеры зрительская оценка проекта достигла 9,2 балла.

Онлайн-показ опередил телевизионный эфир. До официальной премьеры на РЕН ТВ пользователям платформы станут доступны четыре серии. На телеканале показ восьми эпизодов начнётся 18 октября.

В центре сюжета — бойцы российского спецназа ФСБ и проведённые ими операции по противодействию терроризму. История охватывает события на Северном Кавказе в 2000-х годах, а также действия подразделений в Крыму, на Донбассе и в других регионах страны.

«Спецы» стали первым российским многосерийным художественным фильмом о работе спецназа Федеральной службы безопасности, снятым при участии Центра специального назначения ФСБ. Сюжетные линии основаны на реальных событиях, а у главных героев есть настоящие прототипы.

Авторы предлагают увидеть не только результаты известных спецопераций, но и то, как они проходили изнутри. В картине раскрываются отдельные подробности работы бойцов, которые прежде не становились достоянием широкой публики.

Генеральным продюсером проекта выступил генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Производством занималась кинокомпания «Трикс Медиа» по заказу телеканала.

Главные роли исполнили Дмитрий Пчела, Илья Акинтьев, Денис Донской, Станислав Вивер, Марк Овчинников, Вадим Бадмацыренов, Вячеслав Пронин, Евгения Шахнович, Александр Фисенко, Максим Дахненко и Евгений Бакалов.

Ранее в Культурном центре ФСБ состоялась премьера сериала «Спецы». Перед съёмками актёры около двух месяцев учились обращаться с оружием, осваивали штурмовые манёвры, рукопашный бой, альпинистскую и воздушно-десантную подготовку.