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Опубликовано 15 сентября, 16:34

Серии взрывов прогремели в Сумах и Николаеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В Николаеве на юге Украины за полчаса прогремели две серии взрывов. О повторных хлопках сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Первая серия была зафиксирована незадолго до этого. Информации о причинах произошедшего и возможных последствиях пока не приводится. Взрывы также услышали в Сумах на севере страны, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Каких-либо подробностей о произошедшем в городе источник не привёл.

На момент появления сообщений воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Сумской областях.

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Ранее Life.ru сообщал об ударе российских беспилотников по логистическим центрам в районе Николаева. По данным Минобороны РФ, для поражения объектов применялись БПЛА «Герань».

Больше новостей о российских военных, беспилотниках и ситуации в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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