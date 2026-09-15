Серии взрывов прогремели в Сумах и Николаеве

В Николаеве на юге Украины за полчаса прогремели две серии взрывов. О повторных хлопках сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Первая серия была зафиксирована незадолго до этого. Информации о причинах произошедшего и возможных последствиях пока не приводится. Взрывы также услышали в Сумах на севере страны, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Каких-либо подробностей о произошедшем в городе источник не привёл.

На момент появления сообщений воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Сумской областях.

Ранее Life.ru сообщал об ударе российских беспилотников по логистическим центрам в районе Николаева. По данным Минобороны РФ, для поражения объектов применялись БПЛА «Герань».