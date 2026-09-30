«Серое пьянство»: Персоналу Букингемского дворца устроили алко-курс по вычислению поддатых коллег

Сотрудники Букингемского дворца прошли специальный курс по «осознанному употреблению алкоголя» и поведению с нетрезвыми коллегами. Обучение для персонала королевской резиденции проводила британская благотворительная организация Alcohol Change UK, пишет Daily Mail.

На занятиях разбирали риски употребления спиртного на работе, способы распознать чрезмерно выпивающего коллегу и так называемое «серое пьянство» — ситуацию, когда человек употребляет много алкоголя, но формально не имеет зависимости. Отдельное внимание уделили тому, как сделать рабочую среду комфортнее для непьющих сотрудников и представителей религий, запрещающих алкоголь.

Глава Alcohol Change UK Ричард Пайпер подтвердил, что королевский двор обращался в организацию за проведением подобных семинаров. По его словам, программа была посвящена в том числе более осознанному отношению к спиртному и корпоративным правилам.

Букингемский дворец комментировать обучение не стал. При этом, по информации The Times, курс проводился несколько лет назад и являлся частью более широкой программы заботы о благополучии персонала.

Тема употребления алкоголя сотрудниками дворца уже попадала в британские СМИ. В декабре 2024 года после приёма в королевской резиденции около 50 работников продолжили вечеринку в одном из лондонских баров. Одну из сотрудниц задержали по подозрению в нападении, порче имущества и появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Во дворце тогда пообещали разобраться в произошедшем и принять дисциплинарные меры.

Ранее Life.ru рассказывал о находках, обнаруженных во время масштабной реконструкции Букингемского дворца. Под полами и в стенах резиденции нашли вещи, связанные с жизнью дворцового персонала разных десятилетий, включая инструкции для сотрудников и предметы быта. Реконструкция началась в 2017 году и должна завершиться в 2027-м.