Сьерра-Леоне предложила российскому бизнесу выращивать кофе на своей земле

Сьерра-Леоне предложила российским предпринимателям арендовать землю для выращивания кофе. Власти страны готовы предоставить участки бизнесу, который захочет организовать производство и поставлять продукцию напрямую в Россию. Об этом заявил посол Сьерра-Леоне в РФ Мохамед Йонгаво на IX международном форуме «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».

По словам дипломата, прямые поставки кофе из Сьерра-Леоне позволили бы российскому бизнесу сократить расходы на пошлины и другие ограничения. Он отметил, что сейчас Россия закупает кофе через третьи страны.

«Я знаю, что в России потребляют очень много кофе, при этом Россия покупает кофе в какой-то третьей стране <...> Почему бы вам, россиянам, российским бизнесменам, не покупать кофе напрямую из Сьерра-Леоне, чтобы пошлины и другие ограничения были бы поменьше? <...> И наше государство готово им сдавать под аренду землю, чтобы они выращивали кофе», — приводит слова дипломата ТАСС.

Посол отметил, что российские предприниматели при таком подходе смогут начать поставлять кофе непосредственно из Сьерра-Леоне через три-четыре года. По его словам, это позволит реализовать идею прямых поставок продукции в Россию.

Йонгаво также рассказал о качестве кофе из Сьерра-Леоне. Он отметил, что страна не входит в число крупнейших производителей кофе в Африке, однако местная продукция отличается высоким качеством и является органической. По словам дипломата, это направление открывает дополнительные возможности для сотрудничества.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия более чем вдвое увеличила импорт кофе из Бразилии. В денежном выражении поставки кофейного сырья достигли $35,6 млн — это максимальный показатель за последние пять месяцев. Рост закупок связали с выгодными условиями, эффективной логистикой и упрощёнными расчётами.