Сервисы «Яндекса» начали восстанавливаться после масштабного сбоя

Сервисы «Яндекса» начали постепенно восстанавливать работу после масштабного сбоя, затронувшего сразу несколько популярных приложений. Об этом сообщает РИА «Новости», отмечая, что пользователям вновь стали доступны заказ такси и доставка еды.

В приложении «Яндекс Go» на карте снова появились свободные автомобили, а пассажиры получили возможность оформлять поездки. Аналогичная ситуация наблюдается с «Яндекс Едой», где возобновилось оформление заказов.

При этом полностью устранить последствия сбоя пока не удалось. Приложения «Яндекс Пэй» и «Яндекс Лавка» по-прежнему предупреждают пользователей о возможных неполадках.

Утром 11 октября жители Москвы и Подмосковья массово жаловались на проблемы с вызовом такси. При выборе маршрута приложение показывало сообщения об отсутствии свободных автомобилей, причём на всех тарифах. В некоторых случаях сервис самостоятельно завершал поездку, хотя машина даже не приезжала к пассажиру.

Ранее Life.ru сообщал, что после атаки БПЛА на дата-центр во Владимире сбои затронули около 20 российских сервисов. Пользователи столкнулись с неполадками в работе «Кинопоиска», «Авто.ру», ЦИАН, сервисов доставки, интернет-магазинов и других платформ. Проблемы возникли на фоне повреждения инфраструктуры и перебоев с электроснабжением.