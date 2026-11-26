Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина впервые вышла на связь после пожара в московской квартире. Младшая сестра певицы Нюши рассказала в соцсетях, что её самочувствие постепенно улучшается.

Спортсменка показала доску, на которой близкие и друзья оставили пожелания скорейшего выздоровления, а также подарки и цветы. Шурочкина призналась, что во время лечения у неё появилась необычная тяга к фруктам, а свободное время она проводит за чтением книги.

«В общем, потихонечку иду на поправку», — поделилась синхронистка.

Пожар в квартире 31-летней спортсменки произошёл вечером 8 ноября в жилом комплексе «Свой» на западе Москвы. Предварительной причиной возгорания стал биокамин. Шурочкину доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с серьёзными ожогами тела. 23 ноября в Федерации водных видов спорта России сообщили, что Шурочкину перевели из реанимации в обычную палату. Представители организации остаются на связи с родственниками чемпионки и готовы оказать им необходимую поддержку.

Мария Шурочкина завоевала олимпийское золото в составе российской сборной на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио. На её счету также 11 побед на чемпионатах мира и шесть — на чемпионатах Европы.