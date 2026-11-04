Республиканка Дарлин Грэм, младшая сестра покойного американского сенатора Линдси Грэма*, потерпела поражение на выборах в Сенат США от Южной Каролины, несмотря на поддержку президента Дональда Трампа. Победу одержала представительница Демократической партии Энни Эндрюс, ставшая первой женщиной, избранной в верхнюю палату Конгресса от этого штата. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По предварительным данным AP, после подсчёта 93% голосов Эндрюс набирала 50,6%, тогда как её соперница получала 47,2%. Таким образом, демократы впервые с 1998 года смогли одержать победу на выборах в Сенат от Южной Каролины. Последним представителем партии, добившимся такого результата, был Фриц Холлингс.

Дарлин Грэм заняла кресло сенатора в июле 2026 года после смерти брата. Её назначил губернатор штата Генри Макмастер, а в августе она выиграла внутрипартийные выборы республиканцев, заручившись поддержкой Дональда Трампа. Американский лидер лично участвовал в её предвыборной кампании, однако это не помогло сохранить место за партией.

Эндрюс по профессии педиатр и ранее не занимала выборных государственных должностей. В своей кампании она уделяла особое внимание росту стоимости жизни, включая расходы американцев на жильё, продукты и воспитание детей.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать результаты промежуточных выборов в Конгресс, даже если большинство получат демократы. Американский лидер также допустил сотрудничество с политическими оппонентами и выразил надежду, что сторонам удастся найти общий язык.