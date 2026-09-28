Сеть мошеннических кол-центров на Украине прикрывалась киберспортом

Сеть мошеннических кол-центров на Украине использовала киберспорт как прикрытие и могла похищать деньги у граждан России и европейских стран. С деятельностью этой структуры связывают ряд компаний и киберспортивную команду Windigo. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы обвинения и собственное расследование.

По данным издания, сеть связывают с Артуром Ермолаевым — сыном украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В 2018 году Артур Ермолаев стал первым президентом Федерации киберспорта Украины и в том же году приобрёл команду Windigo. Позднее в Днепропетровске открылась Windigo Arena в торговом центре «Мост-Сити», который построила компания Alef Вадима Ермолаева.

На Артура Ермолаева в Гонконге также зарегистрировали компанию Windigo GG Ltd. Как следует из материалов обвинения, которые изучили «Известия», она заключала договоры с британской Classpoint L.P. Последняя принадлежала Антону Лаевскому, которого эстонские правоохранители считают одним из предполагаемых сообщников Ермолаева.

Следствие полагает, что организаторы использовали около 30 связанных компаний для работы кол-центров и перемещения полученных денег. Часть таких центров располагалась в торговых и бизнес-центрах Вадима Ермолаева.

«Речь идёт о сети, насчитывающей от 100 до 150 кол-центров с общим числом операторов порядка 15 тыс. человек. Это не разрозненные «гаражные» группы, а выстроенная инфраструктура с разделением труда», — отметил IT-эксперт Игорь Бедеров.

Одним из основных направлений работы этой сети, по данным издания, была Россия. Потенциальным жертвам предлагали якобы инвестировать в акции, после чего похищали перечисленные средства. Аналогичные схемы, как утверждают «Известия», использовали и против жителей европейских стран.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины арестовал заместителя начальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергея Крапиву по делу о предполагаемом покровительстве мошенническим кол-центрам. Суд определил ему залог в размере 120 млн гривен, или около $2,7 млн. Национальное антикоррупционное бюро Украины в начале сентября объявило об операции «Карфаген» против преступной организации, которую следствие связывает с содействием кол-центрам и легализацией имущества.