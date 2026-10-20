Сеть мошеннических колл-центров накрыли в Удмуртии

Семеро жителей Удмуртии предстанут перед судом за организацию работы сети телефонных мошенников, которой управляли из-за рубежа. Для массового обзвона россиян обвиняемые оборудовали съёмные квартиры сим-боксами, позволяющими использовать множество телефонных номеров. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, преступная группа действовала в Ижевске с августа 2025 года по февраль 2026-го. Её участники арендовали шесть квартир в разных районах города, установили там специальное оборудование и поддерживали его бесперебойную работу. Через созданную сеть мошенники могли массово звонить россиянам, пытаясь похитить их деньги.

К схеме также привлекли дилера нескольких операторов мобильной связи. Он организовал оформление телефонных номеров на подставных владельцев, после чего сим-карты использовали для работы оборудования. За свою деятельность участники группы регулярно получали вознаграждение.

Незаконную сеть выявили и ликвидировали сотрудники ФСБ. Фигурантам предъявили обвинения по статьям о незаконном использовании оборудования для пропуска телефонного трафика и нарушении правил передачи абонентских номеров. Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Ижевска.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании 19-летней девушки и 22-летнего молодого человека, которые оборудовали узел связи для телефонных мошенников в Санкт-Петербурге. По версии следствия, в сентябре 2026 года кураторы с Украины через Telegram завербовали молодых людей, передали им сим-боксы и распределили обязанности. Подозреваемые обслуживали технику, а девушка дополнительно перемещала оборудование между адресами, чтобы скрыть его местонахождение. Преступную деятельность пресекли сотрудники СК, ФСБ и МВД.