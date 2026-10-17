«Сеть не отключилась»: Отец погибшего в отеле Египта школьника рассказал о причине трагедии

Причиной гибели российского мальчика в пятизвёздочном отеле Шарм-эш-Шейха мог стать удар током. По словам отца ребёнка, система освещения гостиничной территории не была оборудована устройством защитного отключения. Об этом мужчина рассказал ТАСС.

«Линия электропередачи, использовавшаяся для освещения территории отеля, не была оснащена устройством защитного отключения, которое бы сохранило жизнь ребёнка. Он умер именно из-за того, что долго был под напряжением и сеть не отключилась», — считает отец погибшего.

Трагедия произошла 14 октября на территории отеля Swissotel Sharm El Sheikh. По ранее опубликованным данным, школьник упал с гамака на газон, где находился электрический кабель под напряжением. Другой мальчик попытался прийти ему на помощь и также получил удар током.

Теперь выяснилось, что второй ребёнок жив и уже вернулся из больницы в гостиницу. По словам отца погибшего, на следующий день после происшествия мальчик чувствовал себя настолько плохо, что почти всё время провёл в постели. Сейчас он находится в отеле.

Родители погибшего поблагодарили юного очевидца за попытку спасти их сына. Мужчина подчеркнул, что мальчик не растерялся в опасной ситуации и сумел позвать взрослых.

Отец ребёнка также сообщил, что египетские власти не оказывают на семью давления. Представители гостиничной сети встретились с родителями и предложили помощь. Сотрудники отеля, по его словам, начали устранять повреждения электропроводки уже вечером после трагедии. На территории гостиницы также приняли первичные меры безопасности для остальных отдыхающих.

Ранее Life.ru рассказывал о допросе трёх сотрудников пятизвёздочного отеля после гибели российского ребёнка. По данным источника в египетской прокуратуре, показания дали операционный директор гостиницы, руководитель инженерной службы и представитель отдела безопасности. После допросов их отпустили на время расследования.