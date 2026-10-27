Сеул допустил разрыв дипотношений с Украиной и отозвал восемь дипломатов

Южная Корея не исключает разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае дальнейшего обострения конфликта между странами. Об этом заявил глава южнокорейского МИД Чо Хён на парламентских слушаниях. Министр также подтвердил отзыв восьми сотрудников посольства в Киеве.

По словам дипломата, причиной такого решения стали заявления украинской стороны, в том числе комментарии относительно ситуации на границе с КНДР.

«У нас не осталось выбора, кроме как отозвать восемь дипломатических работников», — подчеркнул Чо Хён.

Во время слушаний один из оппозиционных депутатов назвал происходящее практически разрывом дипломатических отношений. По его оценке, конфликт между Сеулом и Киевом уже достиг чрезвычайно острой стадии.

«Да. Если эскалация продолжится, такая возможность, как я считаю, есть», — ответил глава МИД на вопрос о риске разрыва дипотношений.

О намерении сократить число сотрудников посольства в Киеве южнокорейские власти объявили ещё 20 октября. Тогда в Сеуле объяснили решение отсутствием прогресса в урегулировании разногласий с Украиной, а также угрозами безопасности дипломатического персонала. При этом посольство продолжает работу, а консульские сотрудники остаются на местах.

Дипломатический скандал разгорелся после того, как Владимир Зеленский публично рассказал о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Южная Корея заявила, что информация должна была оставаться конфиденциальной ради безопасности военнослужащих и их родственников.

На фоне конфликта Южная Корея ранее отозвала своего посла на Украине Пак Кичхана.