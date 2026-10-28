Сеул разворачивается к Москве? Европа встревожилась из-за неожиданных шагов Южной Кореи

Европейские дипломаты обеспокоены признаками сближения Южной Кореи с Россией при президенте Ли Чжэ Мёне и всё чаще сомневаются в надёжности Сеула как внешнеполитического партнёра. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей европейских стран и экспертов.

Одним из поводов для беспокойства стал первый рейс южнокорейского контейнеровоза PanStar Acro по Северному морскому пути вдоль российского арктического побережья. Судно вернулось на родину в октябре, а его экипаж лично встретил президент Ли Чжэ Мён. Использование маршрута позволяет сократить время доставки грузов в Европу примерно на десять дней по сравнению с проходом через Суэцкий канал.

Дополнительные вопросы у европейских дипломатов вызвали поставки топлива из Южной Кореи в Россию. По данным FT, в июле и августе объём таких перевозок превысил 176 тысяч тонн, причём речь шла преимущественно о дизельном топливе. Часть грузов перевозили танкеры, находящиеся под санкциями Великобритании и Евросоюза.

«Южнокорейцы на самом деле не совсем наши единомышленники. Они исходят из того, что конфликт на Украине не будет продолжаться вечно, и хотят как можно скорее вернуться к сотрудничеству с Россией после его окончания», — заявил изданию один из европейских дипломатов в Сеуле.

Беспокойство европейских партнёров усиливают и дипломатические контакты Москвы и Сеула. В ноябре 2025 года связанный с южнокорейской разведкой Институт стратегии национальной безопасности провёл закрытую конференцию с Российским советом по международным делам. В июне глава института Ким Сон Бэ приезжал в Москву для участия в стратегическом диалоге.

По оценке профессора Университета иностранных языков Хангук Мейсона Ричи, отношения России и Южной Кореи начали постепенно улучшаться ещё осенью прошлого года. При этом южнокорейские власти отвергают предположения о внешнеполитическом развороте в сторону Москвы и заявляют о поддержке усилий по урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем европейские страны сохраняют тесное военно-техническое сотрудничество с Южной Кореей, в частности в рамках крупных оружейных контрактов с Польшей.