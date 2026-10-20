Сначала посол, затем сотрудники: Сеул отзывает дипломатов с Украины из-за скандала с пленными

Южная Корея решила сократить число дипломатов на Украине после скандала с передачей двух пленных военнослужащих КНДР. Дополнительной причиной стали регулярные угрозы авиаударов, из-за которых обеспечить безопасность сотрудников посольства становится всё сложнее. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД.

Официальный представитель ведомства Пак Ду Сун пояснил, что Киев до сих пор не предпринял удовлетворительных для Сеула шагов по урегулированию разногласий. Ранее южнокорейские власти потребовали объяснений и официальных извинений, однако добиться желаемого ответа не смогли.

При этом полностью закрывать представительство в Киеве не планируют. Дипломатические контакты продолжатся через временного поверенного, а консульские работники останутся на местах, чтобы помогать гражданам Южной Кореи, находящимся на украинской территории.

Отношения между странами обострились после выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 23 сентября. Тогда украинский лидер публично рассказал о передаче Сеулу двух пленных северокорейских военнослужащих. Южнокорейская сторона сочла это нарушением договорённости о конфиденциальности, существование которой Киев первоначально отрицал.

В Сеуле объяснили, что секретность была необходима для защиты самих солдат и их родственников, оставшихся в КНДР. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён позднее сообщил, что получил от украинского коллеги Андрея Сибиги сообщение с извинениями, однако счёл их недостаточными.

Уже 8 октября южнокорейские власти объявили об отзыве посла Пак Ки Чхана, который спустя два дня вернулся на родину. Теперь дипломатический конфликт привёл к дальнейшему сокращению персонала миссии.

Ранее Life.ru рассказывал, как Киев попытался объяснить разногласия с Южной Кореей разным пониманием договорённости о конфиденциальности. Представитель украинского МИД Георгий Тихий тогда сообщил, что стороны продолжают консультации по закрытым дипломатическим каналам, рассчитывая урегулировать спор без новых публичных претензий.