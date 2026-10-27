Южная Корея сообщила, что готова разорвать дипотношения с Украиной

Южная Корея может разорвать дипломатические отношения с Украиной, если конфликт между странами продолжит обостряться. Такой сценарий глава МИД Чо Хён допустил во время парламентской проверки работы ведомства, передаёт агентство Newsis.

Председатель парламентского комитета по иностранным делам и объединению Сон Сок Чжун, представляющий партию «Сила народа», поинтересовался, не приблизился ли нынешний кризис к фактическому прекращению официальных связей. Министр признал, что дальнейшее нарастание напряжённости действительно может привести к такому исходу.

«Если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть», — ответил он.

Напомним, ранее Южная Корея отозвала восемь сотрудников посольства на Украине. Как подтвердил министр иностранных дел Чо Хён, причиной такого решения стали заявления украинской стороны, в том числе комментарии относительно ситуации на границе с КНДР. При этом посольство Южной Кореи в Киеве продолжает работу, а консульские сотрудники остаются на местах. Дипломатический скандал разразился после того, как Владимир Зеленский публично сообщил о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Южная Корея заявила, что эта информация должна была оставаться конфиденциальной ради безопасности военнослужащих и их родственников.