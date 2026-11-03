В Севастополе усилились ограничения электроснабжения после ночного удара по энергетической инфраструктуре за пределами города. Поступающего объёма электроэнергии не хватает даже для соблюдения ранее установленного графика «2 через 6». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Основную часть электроэнергии Севастополь получает из других регионов. Поэтому повреждение внешних энергообъектов непосредственно отражается на работе городской энергосистемы.

«Этой ночью вновь был нанесён удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя», — написал Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что сейчас в городе действуют ограничения на подачу электричества. При этом обеспечить даже предусмотренный ранее режим отключений не удаётся.

«К сожалению, в сложившейся ситуации пока не получится придерживаться даже графика «2 через 6». Объём поступающей электроэнергии не позволяет обеспечить такой режим», — пояснил он.

Для решения проблемы работает оперативный штаб. Специалисты оценивают ситуацию и возможности восстановления энергоснабжения. Однако назвать даже приблизительные сроки возвращения к установленным графикам власти пока не могут. Развожаев пообещал, что информация о дальнейшем порядке подачи электричества будет опубликована сразу после появления соответствующих данных. Жителей города он призвал отнестись к ситуации с пониманием и ориентироваться на официальные сообщения.