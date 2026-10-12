Север обогнал Москву: Названы города России с самыми высокими зарплатами

Новый Уренгой и Салехард стали лидерами среди российских городов по покупательной способности зарплат. Первую тройку замкнул Анадырь, а последние строчки сотни заняли Нальчик и Грозный.

Рейтинг подготовили специалисты РИА Рейтинг по заказу РИА «Новости». Они сопоставили средний заработок после вычета НДФЛ со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг в соответствующем регионе. Расчёты охватили 100 городов и основаны на статистике крупных и средних предприятий за январь — июнь 2026 года.

Новый Уренгой удерживает первое место пятый год подряд: на среднюю зарплату здесь можно приобрести 5,93 потребительского набора. В Салехарде показатель составляет 5,59, в Анадыре — 5,29. Далее расположились Южно-Сахалинск, Москва, Красногорск, Магадан, Сургут, Одинцово и Химки. Петербург оказался на 11-й позиции.

Если сравнивать непосредственно суммы заработка, порядок меняется. В Анадыре средняя зарплата после налогов превысила 238,6 тысячи рублей, в Москве составила 194 тысячи, в Новом Уренгое — 180,3 тысячи. Следом идут Салехард с 170,1 тысячи и Магадан со 168,4 тысячи рублей.

Всего стотысячный порог преодолели 27 городов — на семь больше, чем годом ранее. На другом конце списка оказались Грозный, Владикавказ, Нальчик, Черкесск, Элиста и Магас, где средний заработок после НДФЛ не достиг 60 тысяч рублей. Разница в покупательной способности между первым и последним местами рейтинга превышает 2,7 раза.

Быстрее всего оплата труда росла в Саранске: за год средний показатель увеличился на 30,9%. В Калуге прибавка составила 23,3%, в Анадыре — 21,3%. Самую слабую динамику зафиксировали в Нижнем Тагиле — всего 0,7%.

Ранее сообщалось, что в июле средняя начисленная зарплата превысила 100 тысяч рублей в 22 регионах России. В том расчёте учитывались суммы до вычета налогов, а самые высокие показатели были у Чукотки и Магаданской области.