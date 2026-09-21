«Север» расширяет зону контроля сразу у двух населённых пунктов Харьковщины

Подразделения группировки войск «Север» расширяют внешнюю зону контроля в районах Петропавловки и Приколотного Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населённых пунктов Петропавловка и Приколотное Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны и днём ранее сообщало о боях на этом участке. 20 сентября в ведомстве заявляли, что группировка «Север» расширяет внешнюю зону контроля возле Петропавловки, Приколотного, Новоалександровки и Польной.

Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения расширяли зону контроля сразу у четырёх населённых пунктов Харьковской области. В их числе также находились Петропавловка и Приколотное.