«Север» расширяет зону контроля сразу у двух населённых пунктов Харьковщины
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Подразделения группировки войск «Север» расширяют внешнюю зону контроля в районах Петропавловки и Приколотного Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населённых пунктов Петропавловка и Приколотное Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.
Минобороны и днём ранее сообщало о боях на этом участке. 20 сентября в ведомстве заявляли, что группировка «Север» расширяет внешнюю зону контроля возле Петропавловки, Приколотного, Новоалександровки и Польной.
Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения расширяли зону контроля сразу у четырёх населённых пунктов Харьковской области. В их числе также находились Петропавловка и Приколотное.
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