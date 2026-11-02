Украинские беспилотники стали чаще появляться над регионами Поволжья, а следующими целями атак могут оказаться территории на северо-западе России. Такое предположение высказали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа», проанализировав последние налёты.

По наблюдениям канала, второй день подряд удары приходятся на объекты в Поволжье. Ранее, как отмечают авторы публикации, основная активность беспилотников была сосредоточена преимущественно в приграничных районах.

В частности, в ночь на 2 ноября дроны атаковали Самарскую область. В регионе работали подразделения ПВО и мобильные огневые группы. По сообщениям мониторинговых ресурсов, после налёта возник пожар на линейной производственно-диспетчерской станции «Самара». Региональные власти подтвердили сам факт атаки, но не уточнили информацию о повреждениях этого объекта.

Одновременно удары фиксировались в районе Донецка и Луганска. Авторы канала считают, что такая активность может свидетельствовать об изменении географии применения украинских беспилотников.

При этом они не исключают, что в ближайшее время атаки могут затронуть северо-западные регионы России.

Ранее Life.ru сообщал о масштабной атаке беспилотников на Самарскую область 30 октября. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, силы ПВО и мобильные подразделения тогда уничтожили десятки дронов. Предварительно, погибших и пострадавших не было.