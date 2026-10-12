Севший на мель в Янтарном гигантский сухогруз стал «фотозоной» для туристов

Сухогруз Sunny Faith, севший на мель у посёлка Янтарный в Калининградской области во время шторма, привлёк туристов. 130-метровое судно оказалось всего в нескольких метрах от пляжа и стало «фотозоной» для отдыхающих и местных жителей.

Сухогруз на мели. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bogatiy kant

Грузовой корабль шёл пустым в порт Калининграда. Из-за сильного ветра сухогруз оказался на мели, а теперь люди приходят на побережье, чтобы сфотографироваться на фоне огромного судна. Экипаж остаётся на борту. Для снятия сухогруза с мели планируют привлечь буксир, однако операцию собираются провести после того, как шторм утихнет.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что у моряков есть необходимый запас еды и воды. Помощь медиков или спасателей им не требуется. Всего экипаж состоит из 19 иностранцев. В министерстве связывают ЧП с сильным ветром, порывы которого достигали 27 м/с.

Ранее Life.ru уже писал, что грузовое судно село на мель в Балтийском море у берегов Калининградской области во время шторма. Пострадавших нет. Акватория не загрязнена топливом.