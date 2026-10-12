Съездила за массажем, вернулась с болью: Россиянка три месяца мучилась после китайской народной медицины

Жительница Подмосковья обратилась за медицинской помощью после курса массажа в Китае, который, по её словам, обернулся сильной болью в области лопатки и онемением руки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Женщина пришла в поликлинику № 1 Красногорской клинической больницы. Она рассказала, что три месяца назад путешествовала по Китаю, где решила пройти курс массажа. После процедур появились неприятные ощущения в области лопатки, боль стала отдавать в руку, а пальцы начали неметь.

По результатам осмотра невролог диагностировал у пациентки шейно-плечевой синдром. Сейчас женщина находится под наблюдением специалистов и получает необходимое лечение.

«Сейчас пациентка проходит курс медикаментозной терапии под нашим наблюдением. Также ей назначено комплексное обследование для исключения шейного остеохондроза, чтобы детально оценить состояние хрящевой ткани и позвоночника», — рассказала исполняющая обязанности заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы Вера Багирь.

Медики напоминают, что массаж может иметь противопоказания, поэтому перед подобными процедурами важно проконсультироваться со специалистом. При этом окончательная причина возникновения симптомов у женщины пока не установлена — обследование продолжается.

Ранее Life.ru сообщал, что жительница Ставропольского края случайно убила собственную мать во время закрытого массажа сердца. По версии следствия, 66-летняя женщина пыталась самостоятельно реанимировать 91-летнюю пенсионерку в доме в хуторе Славяновском, однако по неосторожности причинила ей множественные травмы. Пожилая женщина скончалась на месте, а в отношении её дочери возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.