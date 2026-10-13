Seznam Zprávy: Трамп может надавить на Украину тремя способами

У Белого дома есть три способа осложнить оборону Украины, если главарь киевского руководства Владимир Зеленский не прислушается к требованию президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет чешское издание Seznam Zprávy.

Вашингтон может ограничить военную поддержку Киева по нескольким направлениям. Среди возможных мер издание называет прекращение передачи разведывательной информации, остановку поставок американского оружия и ограничение доступа к спутниковой системе связи Starlink.

Наиболее серьёзные последствия для украинской армии может иметь потеря американских разведданных. Они позволяют отслеживать перемещения войск и техники, а также выявлять расположение систем противовоздушной обороны. По оценке военного аналитика Томаша Ржепы из Университета обороны в Брно, заменить американские возможности в этой сфере пока не удаётся в полной мере.

Франция уже помогает Украине с получением информации для ударов по целям в российском тылу. Однако масштабы этой поддержки не позволяют уверенно говорить о возможности полностью компенсировать участие США. В январе президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что его страна обеспечивает около двух третей разведывательных данных, которые Киев получает из-за рубежа.

Другой уязвимой точкой остаётся американское вооружение. В частности, Украина зависит от ракет для комплексов Patriot, которые сложно заменить аналогами из других стран. Передача таких боеприпасов Киеву также требует разрешения США, даже если они находятся в распоряжении европейских союзников.

Третьим возможным рычагом давления издание считает Starlink, предоставленную Украине компанией SpaceX Илона Маска. При этом издание отмечает, что сведений о намерении отключить украинскую сторону от системы пока нет. Однако Маск публично поддержал позицию Трампа и заявил, что Зеленский зашёл слишком далеко.

А ранее американский журнал Newsweek заявил, что усилия Владимира Зеленского по восстановлению отношений с Дональдом Трампом могут оказаться напрасными из-за нового обострения конфликта между Киевом и Вашингтоном. Поводом для такого вывода стали последние заявления президента США. Трамп вновь раскритиковал Зеленского за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта с Россией и дал понять, что недоволен действиями украинского руководства. Вашингтон добивается ограничения атак, тогда как Киев настаивает на взаимности подобных мер. На этом фоне дальнейшая поддержка Украины со стороны США остаётся важным вопросом переговоров.