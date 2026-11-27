Продажи препаратов для повышения потенции в России увеличиваются четвёртый год подряд. За январь — октябрь 2026 года покупатели потратили на них 9,2 млрд рублей, сообщает Mash Money.

За десять месяцев россияне приобрели 12,9 млн упаковок таких лекарств, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом денежный объём рынка вырос сразу на 11%. Средняя стоимость упаковки увеличилась на 9%, достигнув 715 рублей.

По итогам 2023 года продажи составляли 13 млн упаковок на 8,2 млрд рублей, в 2024-м — 14,3 млн на 9,1 млрд рублей. За весь 2025 год покупатели приобрели 15,3 млн упаковок на 10,1 млрд рублей.

На российском рынке препаратов для лечения эректильной дисфункции работают около 40 компаний. Наибольшая доля в денежном выражении приходится на «Северную звезду» (28,6%), следом идут «Озон Фармацевтика» (15,2%) и «Тева» (14,7%).

У продаж есть выраженная сезонность. Меньше всего подобных лекарств покупают в январе и феврале. В марте на фоне Международного женского дня спрос оживляется, а в июле и августе достигает летнего максимума. Очередной подъём наблюдается в декабре.

В 2022–2023 годах на фоне ухода дорогих зарубежных препаратов «Виагра» и «Сиалис» покупатели переключились на более доступные аналоги. Тогда увеличение продаж в упаковках сопровождалось сокращением денежного объёма рынка.

Напомним, за первое полугодие 2026 года россияне потратили на средства для мужского здоровья 17,9 млрд рублей. Врачи при этом отмечали растущий интерес к препаратам для лечения эректильной дисфункции среди молодых мужчин.